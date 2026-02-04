بث مباشر.. فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026

تنقل لكم صحيفة "البيان" بثاً حياً ومباشراً لفعاليات، اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام.

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

فيديو