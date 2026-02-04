محمد بن راشد: قمة الحكومات منصة عالمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للشعوب

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، أمس، سلسلة من اللقاءات مع ضيوف القمة، حيث التقى رئيس إستونيا ألار كاريس، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبحث معهما سبل تعزيز العلاقات.

وشهد سموه الكلمة الرئيسية التي ألقاها سانشيز أمام القمة. كما بحث والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مسارات العمل الخليجي المشترك لدعم جاهزية المنطقة لمتغيرات المستقبل.

وأكد سموه خلال اللقاءات حرص الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع شركائها حول العالم، بما يدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل. وأضاف أن قمة الحكومات تشكل منصة عالمية، يلتقي خلالها قادة العالم وصناع القرار والمسؤولون والخبراء، لإيجاد حلول للتحديات كافة، والتباحث حول ما يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها، ويواكب التغيرات المتسارعة في عالم اليوم، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعميم تجربتها في تطوير العمل الحكومي، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء، ومواجهة التحديات المستقبلية.