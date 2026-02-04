أفكار استراتيجية حول بناء مجتمعات المستقبل

استعرضت ديلويت، المؤسسة الاستشارية الداعمة لاستراتيجيات التحوّل الرقمي، وتطوير البنية التحتية، والبرامج الحكومية واسعة النطاق، عدداً من الآراء الاستراتيجية حول بناء مجتمعات جاهزة للمستقبل.

وتشارك ديلويت في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، بصفتها الشريك المعرفي، من خلال تقديم آراء استراتيجية مدعومة بالأبحاث تتناول أبرز التحدّيات الملحّة التي تواجهها الحكومات والاقتصادات والمجتمعات حول العالم، بالإضافة إلى الفرص القائمة لها.

وقدمت ديلويت سلسلة من الآراء الاستراتيجية والبحوث القيّمة تدور حول أربعة محاور رئيسة تؤثّر في أجندات الحكومات حول العالم، وتشمل البنية التحتية الوطنية والردع الموثوق، ونماذج التجارة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصادات الناشئة، والمدن الذكية والمستدامة، والمنظومات الصحية الوطنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.