الرابطة العالمية لكبار العلماء تؤسس مقراً في دبي

أعلنت الرابطة العالمية لكبار العلماء عن تأسيس مقر جديد لها في دبي لتعزيز التعاون العلمي الدولي، إلى جانب إطلاق مبادرة OPENSCI (منصة العلوم المفتوحة)، وهي منصة جديدة تهدف إلى دعم التمويل العادل والاعتراف بمساهمات البحث العلمي.

جاء الإعلان خلال جلسة مشتركة للقمة العالمية للعلماء والقمة العالمية للحكومات 2026، والتي جمعت الحائزين جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وصانعي السياسات، والتقنيين، وقادة الأعمال لمناقشة التطور العلمي والاجتماعي على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة.

وأكد البروفيسور روجر كورنبرغ، رئيس الرابطة العالمية لكبار العلماء والحائز جائزة نوبل، دور دبي خلال حفل افتتاح القمة العالمية للعلماء في 1 فبراير. وتم تأكيد اعتماد المدينة رسمياً كمركز استراتيجي للرابطة في 3 فبراير. وذكر كورنبرغ أن الموقع الجغرافي لدبي، وشبكة ربطها العالمية، والتزامها بالعلم، تمثل عوامل رئيسية لتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات والمؤسسات والأقاليم.

ويدعم إقامة مقر للرابطة في دبي الأنشطة العالمية للرابطة، بما في ذلك الحوار العلمي، وتطوير المواهب، والمبادرات البحثية التعاونية. وخلال نفس الجلسة، قدم كورنبرغ مبادرة OPENSCI، والتي أطلقت منصة OPENSCI وتجمع المنصة بين الذكاء الاصطناعي ونظام التوثيق الرقمي المبني على تقنية البلوك تشين لضمان تتبع المساهمات العلمية بشكل شفاف ومكافأتها بشكل عادل.