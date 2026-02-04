كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق «مؤشر المدن العربية للثقافة والصناعات الإبداعية»

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق «مؤشر المدن العربية للثقافة والصناعات الإبداعية»، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.

ويُعد المؤشر أول إطار عمل إقليمي قائم على الأدلة، يستند إلى أطر اليونسكو، ويهدف إلى تقييم إسهامات الثقافة والصناعات الإبداعية في التنمية الحضرية في المنطقة العربية.

وشهدت القمة عقد جلسة نقاشية لإطلاق المؤشر، تضمنت كلمة رئيسة ألقاها إرنستو أوتوني راميريز، مساعد المدير العام لليونسكو للثقافة، أعقبها حلقة نقاشية موسّعة شارك فيها كل من هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي؛ والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ والدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن سباع المري: «يمثل إطلاق مؤشر المدن العربية للثقافة والصناعات الإبداعية نقلة مهمة من الاستراتيجيات القائمة على الطموح إلى السياسات الثقافية المستندة إلى البيانات. ومن خلال ترسيخ الثقافة كمكوّن أساسي في الحوكمة واعتبارها قطاعاً اقتصادياً مُنتجاً ومؤثراً، نتيح للمدن العربية الأدوات اللازمة لمقارنة منظوماتها الإبداعية بالمعايير العالمية، مع الحفاظ على خصوصية السياق الإقليمي. وتجسد هذه المبادرة رسالتنا في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المتمثلة في تمكين الحكومات وإعداد القيادات القادرة على بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً».

من جانبها أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن إطلاق مؤشر الثقافة والصناعات الإبداعية العربية يُمثل خطوة نوعية تعكس أهمية الثقافة ودورها في النهوض بالمجتمع ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها رافداً أساسياً في دعم اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

وأضافت بدري: «تمكنت دبي بفضل تفرد نهجها ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ومرونة بيئتها التشريعية والاستثمارية الواعدة والداعمة للابتكار، من تأسيس منظومة اقتصادية وإبداعية وثقافية متكاملة قادرة على استقطاب رواد الأعمال والكفاءات المميزة من مختلف أنحاء العالم، والذين وجدوا في الإمارة ميداناً للتنافس في مختلف المجالات وأرضاً خصبة لتحقيق النجاح. كما ساهم امتلاك دبي حاضنات للمشاريع الريادية والناشئة في تهيئة بيئة قادرة على تحفيز أصحاب المواهب على مواصلة شغفهم وخلق قيمة اقتصادية لإبداعاتهم، ما يعكس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

في ذات الإطار رحّب إرنستو أوتوني راميريز، مساعد المدير العام لقطاع الثقافة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بإطلاق مؤشر الثقافة والصناعات الإبداعية العربية، مؤكداً أن المؤشر يعزّز من الأدلة المتعلقة بالثقافة والصناعات الإبداعية في المنطقة العربية.