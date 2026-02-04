12 عالماً في منتدى العلماء الشباب

شهدت فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للعلماء، جلسة ناجحة لـ«منتدى العلماء الشباب»، أدارها آدم ريس، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2011.

ضم المنتدى أكثر من 12 عالماً شاباً بارزاً من جميع أنحاء العالم، يُمثلون مجالات بحثية متطورة تشمل الفيزياء والمواد المتطورة والطب والذكاء الاصطناعي. ومن خلال التبادل الأكاديمي رفيع المستوى، منح المنتدى زخماً جديداً وحيوية شبابية على مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي العالمي.

وقدم جوليان باريير، الحائز جائزة الجمعية الأمريكية للفيزياء للطلاب المتميزين لعام 2022، بحثه حول الغرافين، وهو شكل من أشكال الكربون له خصائص فيزيائية مذهلة، مشيراً إلى تكامل التوصيل الفائق و«تأثير هول الكمي» باعتبارهما حدوداً رئيسية في فيزياء المواد المُكثفة.