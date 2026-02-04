منصور بن زايد يبحث التعاون مع رؤساء وزراء الأردن وموريتانيا وقيرغيزستان

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين. كما بحث الطرفان أبرز الملفات والقضايا التي يتضمنها جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان متانة العلاقات الإماراتية - الأردنية، والحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يدعم التنمية المشتركة.

تنسيق

كما التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، مختار ولد أجاي، رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين. كما ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المرتبطة بتطوير العمل الحكومي واستشراف آفاقه المستقبلية.

مباحثات

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأديلبيك قاسيمالييف، رئيس مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية، آفاق التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية القيرغيزية، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في دبي على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك، لا سيما في تطوير العمل الحكومي، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 وتبادل وجهات النظر حولها.

حضر اللقاءات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وحميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.