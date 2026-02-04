الاقتصاد القادم اقتصاد العقول والابتكار العابر للحدود

ناقش سياسيون وخبراء ورواد تكنولوجيا، خلال جلسات ركزت على «اقتصادات الجيل القادم»، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026، كيفية إعادة صياغة الهياكل الاقتصادية العالمية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وتناولت الجلسات رحلة التحول من السياسة التقليدية إلى اقتصاد الابتكار والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الاقتصاد القادم هو اقتصاد العقول والابتكار العابر للحدود.

وتحدثت رئيسة الوزراء السادسة والخمسون للمملكة المتحدة ليز تراس، في حوار مفتوح شددت فيه على أن الحكومات التي ستنجح في «اقتصاد الجيل القادم» هي تلك التي تملك الجرأة على تفكيك وتصفير الكربون، والاستفادة من طاقة المستقبل التي يمثلها الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً مبهراً في سرعة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الكبرى وخلق بيئات تنافسية تجذب رؤوس الأموال.

وقالت إنها التقت بالكثير من البريطانيين الذين فضلوا العيش في الإمارات بدلاً من لندن بسبب الضرائب. وقارنت تراس بين الاقتصادين البريطاني والأمريكي، فبينما كان الناتج المحلي الإجمالي متقارباً في عام 2000، تفوقت واشنطن بشكل كبير بفضل سياسات دعم الابتكار، والتحول الرقمي، واستثمارات الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن التوجه الأمريكي الجديد، يركز على التحول من «الاستهلاك إلى الإنتاج» ومعالجة الأخطاء.

وسلطت تراس الضوء على عدة نقاط جوهرية تعيق نمو الاقتصاد الغربي، منها الديون الحكومية وتصفير الانبعاثات، مؤكدة أنها جاءت أحياناً بنتائج عكسية، حيث تراجعت قطاعات حيوية مثل صناعة الحديد بسبب رغبة السياسيين في «مجاراة قضايا المناخ الدولية» على حساب المصالح الوطنية، موضحة أن الاعتماد على سياسات حذرة والتركيز المفرط على التزامات التغير المناخي والمعايير المعقدة أدى لعرقلة التنافسية.

واستعرضت تراس إنجازاتها بتوقيع اتفاقات تجارية مع دول من مختلف أنحاء العالم، من ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي ودول الكاريبي، وأكدت أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي يعتمد على الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو وتعزيز التعاون الهندسي والتقني لجذب الاستثمارات، والتفكير في سياسات تتعلق بتدفق البيانات وحماية الملكية الفكرية.

فرص الشركات الناشئة

وفي جلسة «كيف يمكن للحكومات أن تحول الفكرة إلى قيمة مليارية؟» استعرض عدد من الخبراء ورواد التكنولوجيا دور القطاع العام في تحفيز الشركات الناشئة لتصبح شركات متطورة وتخلق فرص العمل وتساعد في بناء اقتصادات مستدامة.

وشدد غيوم بوساز، الرئيس التنفيذي لـ«تشيك آوت»، على ضرورة تبني رواد الأعمال لسياسات تصفير الكربون وبناء علاقات متينة مع المشرعين لضمان نمو التكنولوجيا المالية. وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل أكبر ثورة عالمية حالياً.

وأشار إلى أن تعزيز القدرة على التوقع وابتكار ترخيص للمنتجات الجديدة يخلق فرصاً عادلة للشركات الناشئة والمنافسة عالمياً.