حمدان بن محمد: هدفنا معرفة أعمق وأجيال أكثر وعياً

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق تجربة علمية مبتكرة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، تتمثل في مختبر الحياة والتنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «كولوسال بيوساينسز» الأمريكية.

ووجه سموه الجهات المعنية لاعتماد متحف المستقبل مقراً دائماً لهذا المختبر، بهدف إتاحة التجربة أمام الجمهور، وتمكين الزوار من الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجالات البيئة والتنوع الحيوي.

وأكد سموه أن هذه المبادرة تسهم في إعادة تشكيل نظرتنا إلى البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزز الجهود العالمية الرامية إلى حماية الكائنات الحية من خطر الانقراض، مشدداً على أهمية الاستثمار في المعرفة العلمية لبناء أجيال أكثر وعياً بقضايا الاستدامة.

وأشار سموه إلى أن مختبر الحياة والتنوع البيولوجي يشكل منصة ملهمة قد تنطلق منها أفكار جديدة تسهم في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال سموه في تدوينة نشرها في حسابه على منصة «إكس» أمس: ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، نقدّم لضيوفنا تجربة علمية مبتكرة عبر «مختبر الحياة والتنوع البيولوجي» بالتعاون مع مؤسسة كولوسال بيوساينسز الأمريكية، ووجّهنا بأن يكون متحف المستقبل مقراً دائماً لهذا المختبر، لإتاحة هذه التجربة أمام الجميع للاطلاع على ابتكارات وتقنيات متقدمة ستسهم في تغيير نظرتنا للبيئة والتنوع الحيوي ودعم جهود الحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض.

وأضاف سموه: هدفنا معرفة أعمق، وأجيال أكثر وعياً، فمن هنا قد تنطلق فكرة جديدة تصنع مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

مشروع رائد

إلى ذلك، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن مشروع «دبي لوب» يسهم في الارتقاء بجودة الحياة لسكان دبي ودولة الإمارات.

وقال سموه عبر منصة «إكس» رداً على تغريدة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات «إكس» و«سبيس إكس» و«تسلا» و«ستارلينك» حول «دبي لوب»: هذه رحلة بدأناها معاً العام الماضي خلال القمة العالمية للحكومات ومع مشروع «دبي لوب»، نتطلع إلى مواصلة شراكتنا لإطلاق مرحلة جديدة من حلول التنقل بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة لسكان دبي ودولة الإمارات. وكان إيلون ماسك قد دون قائلاً: ستنفذ شركة ذا بورينج كومباني مشروع دبي لوب.

ووقّعت أمس هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ذا بورينج كومباني» الأمريكية، المتخصصة في تطوير أنظمة الأنفاق وحلول نقل الركاب المبتكرة، لبدء تنفيذ مشروع أنفاق متطورة لنقل الركاب في إمارة دبي «دبي لوب».