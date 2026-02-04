شهدت القمة العالمية للحكومات 2026 إطلاق «البرنامج العالمي لتسريع أثر الذكاء الاصطناعي 5X»، ضمن أعمال حوار «تسريع التحول 5X للذكاء الاصطناعي» الذي نظّمه مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة صُنّاع قرار وقادة عالميين من حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات عالمية معنية بالدبلوماسية التكنولوجية.

واستهدف الحوار تعزيز الرؤى العالمية لتحقيق أثر قابل للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تحويل الطموحات التكنولوجية إلى نتائج ملموسة، قابلة للقياس والتوسع، وبناء شراكات قوية تحقق أثراً واضحاً في خمسة محاور استراتيجية هي؛ الاستدامة، والمجتمع، والصحة، والتعلّم، وقابلية العيش.

وشهد الحوار مشاركة معالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بحكومة دولة الإمارات، وإديل بايسالوف، نائب رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للأعمال والعمل الخيري بحكومة دولة الإمارات، وأيومي مور آوكي، المؤسسة والرئيسة للمعهد العالمي للدبلوماسية التكنولوجية، والدكتورة راشيل آدامز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والدكتورة ليندا هيل، أستاذة إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، والدكتورة راضية الهاشمي، المدير التنفيذي لمركز المسرعات الحكومية بمكتب رئاسة الوزراء في حكومة دولة الإمارات، وفيلاس دار، رئيس مؤسسة باتريك جيه ماكغفرن، ونخبة من القيادات الحكومية والعالمية.

الفكرة والتطبيق

وتناول الحوار عدداً من الموضوعات المهمة وذات الأولوية شملت تعزيز التنفيذ في مجالات الذكاء الاصطناعي لتحقق أثراً مرئياً، وربط المهام الوطنية والعالمية على نطاق واسع، وتوظيف التمويل التحفيزي لتسريع التحول، والتصميم المشترك لقصص أثر موثوقة يمكن للعالم الاستفادة منها.

وأكدت معالي هدى الهاشمي أن حوار «تسريع التحول 5X للذكاء الاصطناعي» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات يؤكد الدور القيادي لحكومة دولة الإمارات في تعزيز تبني تسريع تطبيق الذكاء الاصطناعي واستثماره في تصميم المستقبل وتحويل الأفكار إلى واقع وأثر عالمي ملموس.

وقالت معاليها: إن إطلاق «البرنامج العالمي لتسريع أثر الذكاء الاصطناعي 5X»، بشراكة من مركز المسرعات الحكومية بحكومة دولة الإمارات، والمعهد العالمي للدبلوماسية التكنولوجية، والمركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يترجم رؤية حكومة الإمارات في تعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية في مجالات المستقبل، مشيرة إلى أن القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تكمن في التقنيات وحدها، بل في كيفية بناء روابط عالمية تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي.

شراكات استراتيجية

من جانبها، قالت أيومي مور آوكي: «من خلال تعاوننا مع مسرعات حكومة دولة الإمارات، ننتقل بدبلوماسية التكنولوجيا من المفهوم إلى القدرة، ونسهم في تسريع تحول الذكاء الاصطناعي بشكل موثوق، وشامل، ومتوافق عالمياً، ومركّز على تحقيق الأثر حيثما يكون أكثر أهمية».

وقالت الدكتورة راشيل آدامز: «تمثل هذه الشراكة تحوّلاً حاسماً نحو التنفيذ في الحوارات العالمية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومن خلال شراكتنا مع المسرعات الحكومية في دولة الإمارات ومعهد الدبلوماسية التقنية العالمي، نعمل مع الحكومات والشركاء الدوليين على تحويل الالتزامات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المسؤول إلى مشاريع عملية على أرض الواقع، تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات، وبناء منظومات الحوكمة، وتحقيق قيمة عامة قابلة للقياس، لا سيما في المناطق التي غالباً ما تم تهميشها عن المشاركة في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي».

وتهدف الشراكة إلى إنشاء إطار تنفيذي متعدد الأطراف لتسريع نشر واعتماد وحوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال مشاريع عابرة للحدود ذات أثر ملموس، والانتقال من الحوار إلى التنفيذ المشترك، وبناء القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الحلول المسؤولة.

ويعكس البرنامج انتقالاً نوعياً من المبادرات التجريبية المنفصلة إلى تنفيذ منسّق قائم على النتائج، بما يعزز دور دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لتحويل طموحات الذكاء الاصطناعي إلى أثر عام ملموس.