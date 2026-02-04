محمد بن راشد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع شركائها حول العالم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2026، التي انطلقت في دبي أمس، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس إستونيا والوفد المرافق له، معرباً سموّه عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع جمهورية إستونيا، في ضوء حرص الجانبين على تطويرها نحو آفاق أوسع، تخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الحيوية كافة.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع شركائها حول العالم، لا سيما في مجالات الابتكار والتحوّل الرقمي، بما يدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، ويخدم تطلعات الشعوب نحو التنمية المستدامة والازدهار.

كما تناول اللقاء عدداً من المحاور والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، وما تمثله كمنصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.

وأشاد رئيس جمهورية إستونيا بمستوى العلاقات مع دولة الإمارات، منوهاً بالدور الحيوي الذي تؤديه القمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون الدولي، وتمكين الحكومات من تطوير أدواتها لمواجهة التحديات المستقبلية، كما أثنى على مستوى تنظيم القمة ودورها في صياغة رؤى مبتكرة لتطوير العمل الحكومي وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

إسبانيا

على صعيد متصل، التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وبحث سموه مع بيدرو سانشيز، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الحكومية والاقتصادية والتقنية والاستثمارية، بالإضافة إلى مشاركة إسبانيا الفاعلة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة عالمية، يلتقي خلالها قادة العالم وصناع القرار والمسؤولون والخبراء، لإيجاد حلول لكافة التحديات، والتباحث حول ما يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها، ويواكب التغيرات المتسارعة في عالم اليوم، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعميم تجربتها في تطوير العمل الحكومي، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء، ومواجهة التحديات المستقبلية.

من جانبه، أشاد رئيس وزراء إسبانيا بتجربة دولة الإمارات المتميزة في بناء حكومات المستقبل، وثمّن جهودها في إبراز التجارب الحكومية المبتكرة، من خلال القمة العالمية للحكومات، التي تجمع قادة العمل الحكومي من مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء على المشاريع الابتكارية، ووضع إطار عمل مشترك لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز التعاون البنّاء، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تخدم مسيرة التنمية العالمية، وتحقق الرفاه لشعوب العالم.

مجلس التعاون

كما التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث مسارات العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيز التكامل والتنسيق في المجالات الاقتصادية والتنموية والحكومية، وفق رؤى وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، وبما يدعم جاهزية المنطقة لمتغيرات المستقبل، ويرسّخ قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص تنموية مستدامة.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دولة الإمارات على دعم منظومة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الشراكات المؤسسية بين دول المجلس، وتبادل التجارب الحكومية الناجحة، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمجتمعات الخليجية.

من جانبه، أعرب جاسم محمد البديوي عن خالص تقديره للدور المحوري والمؤثر الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز منظومة التعاون الخليجي، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، التي تضع التكامل بين دول المنطقة في صدارة أولوياتها. وأثنى على جهود دولة الإمارات في تنظيم القمة العالمية للحكومات، مؤكداً دورها منصة دولية رائدة لتعزيز التعاون الدولي، وإحداث تأثير إيجابي في واقع المجتمعات ومستقبل العمل الحكومي.

حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.



