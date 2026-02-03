الرئيس التنفيذي لـ"إيرباص": ضغوط هائلة لتسليم الطلبيات

أكد غيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، أنه لا وجود لمنافسة بين الصين وأوروبا في صناعة الطيران، وأن شركته تعمل تحت ضغط هائل من عملائها لتسليم الطلبيات بشكل أسرع.

وأشار فوري خلال جلسة بعنوان "كيف نضمن بقاء العالم متصلاً"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم وتستمر على مدى 3 أيام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، إلى أن الطموح الصيني في صناعة الطيران المتمثل في طائرة من طراز "C919"من إنتاج شركة "كوماك" (COMAC) الصينية لا يلغي أهمية شركة "إيرباص" الأوروبية، و"بوينج" الأمريكية، موضحاً أن الطائرة تحلق بالفعل في الصين، وتخضع حالياً لعملية الاعتماد في أوروبا.

ولفت الرئيس التنفيذي لإيرباص إلى أن "أفضل طريقة لمواجهة المنافسين الصاعدين هي الاستمرار في الاستثمار وتطوير منتجاتنا لنبقى متفوقين تكنولوجياً".

وحول مستقبل الابتكار وتطوير التكنولوجيا في إيرباص قال فوري: "الغرور لا مكان له في عالم الطيران، والرهان الحقيقي يكمن في البقاء دائماً في طليعة التكنولوجيا".

وكشف فوري عن ملامح الطائرة القادمة التي ستخلف الطائرة من طراز A320 ، والتي لقبت بـ"الطائرة الأنجح في تاريخ الطيران التجاري"، حيث حلقت لأول مرة في عام 1987، موضحاً أنه سيتم إطلاق البرنامج بحلول نهاية هذا العقد ودخول الطائرة في الخدمة في منتصف العقد القادم، مضيفاً: "الطائرة لن تكون مجرد تطوير للطراز القديم، بل ستكون جديدة كلياً لدمج أحدث التقنيات في استهلاك الوقود، وجودة الأداء، وراحة المسافرين".

وبشأن إمكانية تمويل مشروع الطائرة الجديدة ذاتياً، أوضح الرئيس التنفيذي لإيرباص أن الشركة في وضعٍ ماليٍ يسمح لها بتمويل مشاريعها ذاتياً، بينما ألمح إلى تفضيله وجود شركاء.

وأكد فوري في ختام حديثه دخول الطائرة من طراز "A350-1000" ذات المدى الطويل جداً الخدمة قريباً، حيث صُممت ضمن مشروع "شروق الشمس" للرحلات الطويلة والمباشرة من لندن ونيويورك إلى سيدني، مشيراً إلى أن إدارة الرحلات ستكون بالتعاون مع شركة "كانتاس" الأسترالية.