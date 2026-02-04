حلول تنقّل متميزة خلال قمة 2026 والدورات المقبلة

أعلنت القمة العالمية للحكومات تمديد شراكتها مع «الطاير للسيارات» الوكيل الرسمي لعلامة لاند روڤر في دولة الإمارات العربية المتحدة، شريك السيارات الحصري للقمة، لمدة ثلاثة أعوام إضافية ابتداء من الدورة الحالية للقمة التي تختتم أعمالها غداً.

وعلى مدى اثني عشر عاماً، شكّلت الطاير للسيارات، شريكاً رئيسياً للقمة العالمية للحكومات من خلال توفير أسطول سيارات رينج روڤر، في إطار حرصها على دعم منصة دولية بارزة تُعنى باستشراف مستقبل الحكومات.

وقال أشوك خنّا الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: «يسرّنا مواصلة شراكتنا مع القمة العالمية للحكومات، والتي تعكس التزامنا بدعم المبادرات ذات الأثر العالمي. وتمثل القمة منصة استثنائية لتبادل الرؤى والعمل المشترك».

ويعكس تمديد اتفاقية الشراكة التزام شركة الطاير للسيارات بالتميّز المؤسسي، وحرصها على مواكبة جهودها مع رؤية حكومة دبي ودولة الإمارات في تعزيز الريادة العالمية وصياغة مستقبل مستدام.