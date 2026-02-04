رئيس الدومينيكان: الإمارات شريك استراتيجي لتعزيز معابر التجارة

وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ركزت على استعراض آفاق المشاريع الاستثمارية المشتركة، وسبل تحويل الدومينيكان إلى مركز لوجستي محوري في منطقة الكاريبي، كما تناولت التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجمهورية الدومينيكان، من خلال استعراض الشراكة مع موانئ دبي العالمية واستثماراتها فيها.
وأكد أن بلاده تعمل على تحديث الأطر القانونية والتشريعية لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة.
كما تملك الدومينيكان ثلاثة مرافئ، ولديها ميناءان قيد الإنشاء، ومنطقة حرة لصيانة الطائرات، ما يجعل من المنطقة أكبر مركز لوجستي في الكاريبي. وأضاف: «دولة الإمارات شريك قوي لنا، تسهم معنا في تعزيز معابر التجارة في أمريكا اللاتينية.
والتي تعد الدومينيكان سابع اقتصاد من اقتصاداتها، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة وقوانين الاستثمار، ودمج الابتكار الرقمي في القطاعات الحيوية، مثل السياحة والشحن اللوجستي».
استثمارات وشراكات
فقرروا الاستفادة منها كنقطة وصل بين الشمال وأمريكا اللاتينية، وقال «استثمرنا أكثر من 700 مليون دولار، وهناك استثمارات أخرى بنفس القيمة في الدومينيكان عبر شراكة اقتصادية نموذجية».
وأوضح أن «موانئ دبي العالمية» تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية للمناولة هناك، حيث تمكنت من الوصول إلى 3 ملايين حاوية، ودمج الحلول التكنولوجية الذكية، لضمان انسيابية حركة التجارة بين الأمريكتين وبقية العالم.
موضحاً أن الحكومات الناجحة تصنع الوظائف، والفاشلة تصنع الفقر، مؤكداً أهمية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والدومينيكان العابرة للحدود والمسافات، والتي تخلق الفرص والمنافع المتبادلة.