رئيس الدولة يستقبل وفد المشاركين في الاجتماع العربي للقيادات الشابة في القمة العالمية للحكومات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم - في مجلس قصر البحر في أبوظبي - وفد المشاركين في أعمال "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026.

ورحب سموه بالوفد متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج ورؤى تسهم في تعزيز دور الشباب العربي ودعم طموحاتهم تجاه المستقبل مؤكداً سموه أن رؤية دولة الإمارات تضع تمكين الشباب على قمة أولوياتها لتعزيز دورهم في تحقيق طموحاتها التنموية من خلال تأهيلهم بمهارات المستقبل وتوسيع الفرص أمامهم وتعزيز حضورهم في مختلف مجالات العمل الوطني.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن الاستثمار في الشباب لا يكون في التعليم الأكاديمي وحده إنما في ترسيخ القيم والمبادئ التي تشكل صمام أمان لمجتمعاتهم وركيزة استقرارها.

من جانبه أشاد الوفد بنموذج دولة الإمارات في دعم الطاقات الشابة وفتح آفاق واعدة أمامهم وتوسيع فرص تمكينهم مثمناً رؤية صاحب السمو رئيس الدولة التي تضع الشباب في صدارة الأولويات التنموية والتوجهات الوطنية تجاه المستقبل.

