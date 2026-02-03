بلدية دبي توقع اتفاقية إستراتيجية مع معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن

بلدية دبي مذكرة تعاون مع معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن، أحد أبرز بيوت الخبرة الحكومية المتخصصة في التخطيط الحضري الشامل في جمهورية الصين الشعبية، أثناء انعقاد القمة العالمية للحكومات 2026 التي تختتم أعمالها في دبي 5 فبراير الجاري، في خطوة تعكس التزام دبي بريادة تطوير مدن المستقبل القائمة على تبادل المعرفة الدولية والابتكار الحضري المتقدم.

وتُرسّخ الاتفاقية إطاراً منظماً للتعاون بين بلدية دبي ومعهد شنجن، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التخطيط والتصميم الحضري، وتطوير المدن الذكية والمستدامة، والتخطيط الحضري منخفض الكربون، وأنظمة البنية التحتية المتقدمة؛ ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات وتوحيد المنهجيات الداعمة لتطوير بيئات حضرية أكثر كفاءة ومرونة، تتمحور حول الإنسان.

وتأتي مذكرة التفاهم امتداداً لزيارة وفد رفيع المستوى من دبي إلى مدينة شنجن في فبراير 2025، والتي جرى خلالها الاطلاع على تجارب المدينة في تصميم المدن الإسفنجية، وتطبيقات المدن الذكية، حيث رصدت تقاطعات واضحة بين مسارات التنمية الحضرية والأولويات الإستراتيجية طويلة الأمد في كلتا المدينتين.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تطوير ممارسات التخطيط المستقبلي وأساليب التصميم الحضري، من خلال دمج أفضل الممارسات العالمية مع الأطر التخطيطية المحلية، ويشمل ذلك التطوير المشترك وتطبيق التقنيات التخطيطية المرتبطة بالتنمية الموجّهة نحو التخطيط الحضري المرن، ومفاهيم المدن الإسفنجية، والتخطيط منخفض الكربون، ونماذج المدن الذكية، كما يمتد التعاون إلى توظيف التقنيات الناشئة في مجالات التخطيط، والبناء، والتشغيل، وإدارة المدن، بما يدعم التحول نحو أنظمة حضرية أكثر ذكاءً واعتماداً على البيانات.

وتتضمن الشراكة أيضاً التعاون في استخدام أدوات التحليل الجيومكاني المتقدمة، وتقنيات التخطيط القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ومبادئ التصميم الحضري التي تسهم في تعزيز الاستدامة وجودة الحياة؛ وبالتوازي، سيعمل الطرفان على استكشاف نماذج حضرية عالمية جديدة تستند إلى الخبرات المتراكمة في دبي وشنجن، بما يجعل من هذه الشراكة منصة لاختبار وترويج حلول مبتكرة لتخطيط مدن المستقبل.

وفي مجال البنية التحتية، تنص مذكرة التفاهم على التعاون في تطوير حلول تخطيط وتصميم متقدمة، تشمل أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات من الجيل الجديد المدعومة بشبكات الجيل الخامس (5G)، والخدمات التحتية المتكاملة تحت الأرض، وأنظمة إدارة المياه الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزّز كفاءة واستدامة ومرونة البنية التحتية الحضرية.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: تعكس هذه الشراكة التزام بلدية دبي الإستراتيجي بالاستفادة من تجارب روّاد التخطيط الحضري على مستوى العالم، إلى جانب مشاركة خبرات دبي في التخطيط وبناء المدن على الساحة الدولية، ومن خلال هذا التعاون مع معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن، نعزّز قدرتنا على تطوير بيئات حضرية ذكية ومستدامة تتمحور حول الإنسان، وتواكب تحديات المستقبل، وتسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية المعيشة.

وأضاف : تُعد القمة العالمية للحكومات منصة مثالية لإطلاق هذه الشراكة، لما تجمعه من حكومات ومؤسسات وصناع قرار وقادة تسعى إلى رسم ملامح مدن المستقبل عبر الابتكار والمرونة والتعاون الدولي البناء.

وقالت يو لو، رئيسة معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن: شنجن ودبي مدينتان متقاربتان في العمر، لهما بنية تحتية متشابهة، وقد شهدتا تنمية حضرية سريعة خلال فترة زمنية قصيرة؛ واليوم تقف المدينتان في طليعة الابتكار والتنمية المستدامة، وتخلق الخلفية المشتركة إمكانات كبيرة للتعاون الهادف والمنفعة المتبادلة؛ هذه المذكرة ليست اتفاق رسمي فحسب، بل إطار إستراتيجي للتعاون المستدام بين المؤسستين والمدينتين.

وأضافت: معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن يلعب دورا مهما في التبادل الدولي في مجال التنمية الحضرية والابتكار في الحوكمة وتطبيق التكنولوجيا منذ أكثر من 35 عاما؛ وعبر هذا التعاون مع بلدية دبي نتطلع إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات تخطيط المدن وتجديدها، والمدن الإسفنجية، والتنقل الذكي، وتطوير المدن الذكية، إلى جانب تدريب الموظفين، وتعزيز التكامل بين الموارد والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التبادل الأكاديمي والبحثي.

وتدعم هذه الشراكة الدور المحوري لبلدية دبي في تخطيط وتصميم وإدارة المدينة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الحضرية والاقتصادية ومستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما تعزّز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في التخطيط الحضري ومستقبل التنمية المستدامة.