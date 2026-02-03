مكتوم بن محمد: العمل العربي المشترك أولوية إماراتية وضرورة حضارية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن العمل العربي المشترك هو أولوية إماراتية وضرورة حضارية.

وأضاف سموه خلال لقائه الدكتور نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 أن بناء المستقبل يبدأ من طرح التحديات على طاولة الحوار، وصناعة الفرص بدلاً من انتظارها.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "التقيتُ اليوم بالدكتور نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وبحثنا في اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الإمارات ولبنان عبر تطوير الشراكات في المجالات التي تدعم مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة".

وأضاف سموه " نؤمن أن العمل العربي المشترك هو أولوية إماراتية وضرورة حضارية وأن بناء المستقبل يبدأ من طرح التحديات على طاولة الحوار، وصناعة الفرص بدلاً من انتظارها".

وتابع سموه "اليوم نرى قيادات العالم تجتمع في دبي لتناقش سبل التنمية وإدارة دفة المستقبل نحو الريادة".