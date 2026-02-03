مكتوم بن محمد: القمة العالمية للحكومات تصنع الأفكار وترسّخ الطموح لعالم أفضل

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن القمة العالمية للحكومات التي انطلقت فعالياتها اليوم بدبي تصنع الأفكار وتتبتكر اتجاهات الغد، وترسّخ الطموح لعالمٍ أفضل.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تنطلق اليوم من دبي، القمة العالمية للحكومات 2026، حيث تُصنع الأفكار وتُبتكر اتجاهات الغد، ويرسّخ الطموح لعالمٍ أفضل.. هنا يجتمع أكثر من 60 قائد عالمي وأكثر من 500 وزير، و87 من العلماء الحائزين على نوبل وأرفع الجوائز العالمية لكتابة سياسات الغد وبناء أنظمة المستقبل وإعادة تعريف أدوار الحكومات وصناعة المستقبل العالمي".