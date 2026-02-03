مديرة صندوق النقد تدعو لإنشاء مشروع خليجي مشترك في الذكاء الاصطناعي

أكدت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الإمارات تواصل ترسيخ نموذجها الاقتصادي القائم على التنويع، حيث تمثل الأنشطة غير النفطية نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر واضح على نجاح السياسات الاقتصادية طويلة المدى للدولة، ودعت مديرة صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء مشروع مشترك في الذكاء الاصطناعي، خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن دول الخليج نجحت بالاستثمار في رأس المال البشري، لذلك تمتلك الأفضلية اليوم.

ووجهت مديرة صندوق النقد الدولي في حوارها على هامش القمة العالمية للحكومات 2026، الثلاثاء، الشكر لدولة الإمارات مجدداً على الحفاظ على تنظيم لغة حوار وتعاون، ومناقشة قضايا العالم من خلال القمة، مؤكدة أن الدولة أتاحت فرصة للنظر في أي القرارات نحتاج إليها فعلاً لتصميم المستقبل، الذي نتشاركه اليوم.

وقالت كريستالينا غورغيفا، إن هناك نخبة من قادة العالم يتبادلون الرؤى، ويصيغون السياسات لمعالجة التحديات العالمية الملحة، التي تواجه البشرية في أكبر منصة لاستشراف حكومات المستقبل.

وأكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت قدراتها على النضج في التفكير الاقتصادي خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى أن الاقتصادات العربية مرشحة لتحقيق نمو بنسبة 3.7% خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط واستمرار تعافي القطاعات غير النفطية، في مؤشر على تحسن الأداء الاقتصادي الإقليمي على الرغم من التحديات العالمية.