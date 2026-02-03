بث مباشر | افتتاح وأعمال القمة العالمية للحكومات 2026





تنقل صحيفة " البيان" بثاً حياً ومباشراً لفعاليات القمة العالمية للحكومات والتي انطلقت اليوم في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وسط مشاركة دولية قياسية غير مسبوقة، تعكس مكانة الحدث على الخريطة الدولية.

وتجمع الدورة الحالية للقمة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، ونحو 500 وزير، يمثلون أكثر من 150 حكومة، في حضور لافت هو الأكبر في تاريخ القمة، وينضم إليهم نخبة من 700 رئيس تنفيذي عالمي و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل، ليشكلوا معاً مجتمعاً فريداً يزيد على 6250 مشاركاً من العقول الرائدة وصناع القرار.

وسيناقش هذا التجمع الاستثنائي عبر 445 جلسة وحواراً، أبرز التحولات العالمية والتحديات المصيرية التي تواجه البشرية، من خلال 5 محاور رئيسية تتراوح بين الحوكمة العالمية والرفاه المجتمعي والازدهار الاقتصادي.

ولا تقتصر القمة على الحوار بل تنتقل إلى الفعل، عبر عقد 25 منتدى عالمياً و45 اجتماعاً وزارياً رفيعاً، وإصدار 36 تقريراً استراتيجياً بالشراكة مع أبرز مراكز الفكر العالمية.