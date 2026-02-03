رئيس بالاو: الابتكار يعزز صمود الدول الصغيرة في مواجهة التحديات

أكد سورانغل إس. ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، أن الدول الصغيرة تواجه تحديات مضاعفة في ظل التغيرات المناخية والاقتصادية العالمية، ما يستدعي تعزيز الشراكات الدولية وتبني الابتكار والتكنولوجيا مساراً أساسياً لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.

وأوضح رئيس جمهورية بالاو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات 2026 المنعقد حالياً في دبي، أن عدد سكان بالاو لا يتجاوز 18 ألف نسمة، ما يجعل من الضروري تطوير نماذج تنموية قائمة على تنويع الاقتصاد، وفي مقدمتها السياحة المستدامة، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بما يحقق مستقبلاً أكثر كفاءة وأقل كلفة.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الإنتاج، لا سيما فيما يتعلق بإطلاق الإمكانات الكامنة في المحيطات، موضحاً أن بالاو تعد دولة محيطية كبرى تعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد الأزرق بوصفه محركاً للنمو.

وأوضح أن التحول الرقمي أسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات، فضلاً عن تطوير منظومة التعليم من خلال اعتماد المدارس الثانوية عن بعد، ما يعكس دور التكنولوجيا في فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق فرص اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات، خصوصاً في القطاع المالي.

وأضاف أن الترويج الرقمي عبر المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام الحديثة أسهم في تعزيز مكانة بالاو وجهة سياحية عالمية، مشيداً بالدور المحوري الذي تؤديه القمة العالمية للحكومات في دعم الحوار الدولي وتبادل الخبرات واستشراف الحلول المستقبلية.