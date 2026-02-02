حمدان بن محمد يشهد جانباً من أعمال "منتدى القيادات العربية الشابة"

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم جانباً من أعمال "منتدى القيادات العربية الشابة" ضمن فعاليات اليوم التمهيدي لـ "القمة العالمية للحكومات 2026" في دبي، بمشاركة شخصيات عربية قيادية وبارزة في مختلف مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال والقيادة الحكومية والرياضة والثقافة والفنون.

وأكد سموه أن تنظيم منتدى القيادات العربية الشابة يأتي انطلاقاً من حرص دبي ودولة الإمارات على دعم وتمكين الشباب العربي، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، عبر الاستثمار في القدرات البشرية وبناء قيادات تمتلك الرؤية والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

واطّلع سموّه على محاور المنتدى ونقاشاته التي ركزت على واقع الشباب العربي، وأبرز التحديات والفرص المستقبلية، ودور القيادات الشابة في الإسهام الفاعل في تطوير المجتمعات العربية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وتضمنت أجندة المنتدى عدة جلسات رئيسية وحوارية بمشاركة 15 متحدثاً استعرضوا واقع الشباب العربي وفرصه الواعدة في المستقبل، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات الحالية ومناقشة سبل التغلب عليها لإعداد الشباب العربي لتحولات المستقبل.

وتضم شبكة "القيادات العربية الشابة" حالياً أكثر من 700 شابة وشابة عربية من مختلف أنحاء المنطقة، وتهدف إلى إطلاق حوارات فعالة، وإعداد قيادات شابة قادرة على إحداث نقلات نوعية في كافة القطاعات المستقبلية.

ولمزيد من المعلومات حول مبادرة "القيادات العربية الشابة"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.yaleaders.org).