محمد بن راشد يشهد تخريج 377 منتسباً في 17 برنامجاً دولياً تنظمها حكومة الإمارات

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخريج 377 منتسباً من القيادات الحكومية العالمية من 45 دولة حول العالم، المشاركين في 17 برنامجاً دولياً لتأهيل القيادات وبناء القدرات الحكومية.

وتنظم هذه البرامج حكومة دولة الإمارات ضمن شراكاتها العالمية البنّاءة، في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادف إلى نقل الخبرات وتطوير المهارات وتعزيز جاهزية القيادات الحكومية لمتطلبات المستقبل.

وجاء التخريج ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، تأكيداً لدور دولة الإمارات منصةً عالميةً لتبادل المعرفة وبناء القدرات، ودعم مسيرة تطوير العمل الحكومي على المستوى الدولي.