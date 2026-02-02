محمد بن راشد يتفقد فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026

تفقد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، واطلع على المشاريع والمبادرات والحلول المبتكرة التي تعرضها الجهات الحكومية المشاركة ضمن منصات القمة.

وتنطلق القمة غداً في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من قادة دول ورؤساء حكومات وصنّاع قرار وخبراء عالميين، في أكبر مشاركة قيادية تشهدها القمة في تاريخها.

وتعد القمة منصة دولية رائدة لتبادل الأفكار والتجارب الحكومية الناجحة، واستعراض أفضل الممارسات والسياسات المستقبلية التي تسهم في تطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزية الحكومات لمتغيرات المرحلة المقبلة.