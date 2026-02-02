محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء مملكة بوتان

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دولة رئيس وزراء مملكة بوتان، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026.

وتنطلق القمة غداً في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من قادة دول ورؤساء حكومات وصنّاع قرار وخبراء عالميين، في أكبر مشاركة قيادية تشهدها القمة في تاريخها.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير العمل الحكومي واستشراف المستقبل، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات.