محمد بن راشد يبحث ومديرة صندوق النقد الدولي أبرز مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق التعاون المشترك

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مديرة صندوق النقد الدولي، وذلك لبحث أبرز مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق التعاون المشترك، ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026.

يأتي اللقاء في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة واسعة من قادة الدول وصنّاع القرار والخبراء لاستشراف الاتجاهات العالمية وصياغة حلول مبتكرة لمستقبل العمل الحكومي.