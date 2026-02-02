مكتوم بن محمد: الإمارات مُنطلق حوارات الغد وفيها تصاغ سياساته

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أهمية المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي عُقد على هامش القمة العالمية للحكومات، باعتباره منصة استراتيجية لإعادة تقييم السياسات المالية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وأشار سموّه إلى أن المنتدى شهد جلسات وحواراً مالياً عربياً معمقاً لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى، ومناقشة توظيف التقنيات الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات المالية وتحويل التحديات إلى فرص تنموية، مؤكداً أن الإمارات منطلق حوارات الغد وفيها تُصاغ سياساته.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "عُقدت أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية على هامش القمة العالمية للحكومات، والذي يعد منصة استراتيجية لإعادة تقييم السياسات المالية، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية، وبناء مستقبلٍ أكثر استدامة".

وأضاف سموه: "تضمنت الجلسات حواراً مالياً عربياً معمّقاً لتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى ومناقشة توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية وتحويل التحديات إلى فرص، من الإمارات تبدأ حوارات الغد وتصاغ سياساته".