متحف المستقبل يستضيف رؤساء وشخصيات قيادية عالمية

استضاف متحف المستقبل" عدداً من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وكبار المسؤولين والوفود الحكومية الرسمية رفيعة المستوى خلال تواجدها في دبي للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 .

وضمت قائمة ضيوف "متحف المستقبل" فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، ومعالي فيليكس أولوا نائب رئيس جمهورية السلفادور، ومعالي سونساي سيفاندون رئيس الوزراء في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وفخامة جيلكا تسيفانوفيتش رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وتعرفت الوفود الرسمية خلال زيارتها لمتحف المستقبل على إسهاماته في خلق حراك فكري ومعرفي عالمي حول استقصاء واستشراف التغيرات والاتجاهات المستقبلية في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البشرية، كما اطلعت على التفاصيل المعمارية للمتحف كواحد من المباني الأيقونية حول العالم.

واستمع الزوار لشرح عن أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجية المتقدمة المعروضة والتجارب التفاعلية المتنوعة في المتحف، والدور المحوري للمتحف في المنطقة والعالم كمنصة حيوية تبرز فرص وإمكانيات المستقبل عبر استضافة الزوار والمعارض وأبرز المنتديات المعنية باستشراف مستقبل الإنسان والتكنولوجيا.