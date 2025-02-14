سيف بن زايد يبحث تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات من القطاعين العام والخاص

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع ديفيد بازوكي، الرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس العالمية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وتناول سموه مع المسؤول الضيف سبل تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز أمن وسلامة العالم الرقمي، ودعم التطور في مجال الألعاب والبرمجيات الموجهة للأطفال والنشء، وسبل تنمية المهارات الرقمية وقدراتهم التقنية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول القمة العالمية للحكومات وأهميتها في دعم جهود الحكومات حول العالم في التنمية المستدامة، وكونها منبراً عالمياً رئيسياً للحوار وتبادل الرؤى والأفكار، بما يعود بالفائدة على المجتمعات كافة.