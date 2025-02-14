مناقشة مساهمة التقنيات في الرعاية الصحية

شهد منتدى الصحة العالمي في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، مناقشات حول مستقبل الرعاية الصحية تحت عنوان «تحولات جذرية: إعادة تصور مستقبل الرعاية الصحية»، حيث جمع المنتدى عدداً من وزراء الصحة وكبار قادة الصحة وصنّاع القرار والخبراء في القطاع على الصعيد العالمي، لمناقشة كيفية مساهمة التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطب الرقمي، والعلاجات الجينية، في بناء أنظمة صحية أكثر كفاءة واستدامة وعدالة.

وأكد معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، التزام الدولة بتبني أحدث الابتكارات لتعزيز جودة الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الدولية تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل القطاع الصحي عالمياً، كما شدد على أهمية تعزيز الاستثمارات في البحث والتطوير الطبي لضمان أنظمة صحية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وناقشت الجلسات كذلك التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية في البلدان النامية بعد جائحة "كوفيد 19"، وكيف يمكن تعزيز التعاون الدولي لبناء أنظمة صحية أكثر مرونة واستدامة، ودور التمويل المبتكر في تعزيز الاستثمار الصحي، وتأثير الابتكارات التقنية على الرعاية الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي، الأجهزة القابلة للارتداء، وعلم الجينوم في تحسين تشخيص الأمراض وعلاجها.

كما تطرقت الجلسات إلى مفهوم الطب المتكامل ودوره في تعزيز الصحة العامة، وكيفية الجمع بين الطب التقليدي والحديث لتحقيق نتائج علاجية أفضل، ودور الطب التقليدي والتكاملي في تعزيز الرعاية الصحية.

بالإضافة إلى السياسات والإطار التنظيمي لحوكمة هذا المجال عالمياً، وأحدث التطورات في مجال تصميم الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والنانو تكنولوجي، والعلاجات الجينية، مشيراً إلى أن المستقبل سيشهد علاجات أكثر دقة وفعالية، بالإضافة إلى أهمية تدريب العاملين في المجال الصحي على المهارات الرقمية وإدارة الأزمات، لضمان جهوزية الأنظمة الصحية لمواجهة أي طوارئ مستقبلية، والعديد من الموضوعات الأخرى المهمة ذات الأولوية في القطاع الصحي.