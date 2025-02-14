4 أوراق تسلّط الضوء على الابتكار الحكومي

كشفت بي دبليو سي الشرق الأوسط، عن أربع أوراق استراتيجية خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، إلى جانب الإصدار الثاني من الاستطلاع العالمي للوزراء، حيث قدّمت حلولاً مبتكرة لتحويل أنظمة الرعاية الصحية، وحماية التنوع البيولوجي العالمي الذي تقدّر قيمته بـ 58 تريليون دولار، وتعزيز شبكات التجارة الدولية.

وتواصل بي دبليو سي الشرق الأوسط مساهمتها الفاعلة في مشاريع مرتبطة بالابتكار الحكومي، حيث تُعد القمة العالمية للحكومات المنصة العالمية الأبرز للابتكار الحكومي، وتجمع بين القادة العالميين وممثلي المنظمات الدولية وروّاد الصناعة. تهدف هذه النسخة من القمة إلى تعزيز الحوكمة، والاستفادة من التقنيات الناشئة، ودفع عجلة التقدم المستدام لتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء العالم.

وأشار هاني أشقر، الشريك الرئيسي في بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى الشراكة الممتدة على مدى عشر سنوات مع القمة العالمية للحكومات، والتي ساهمت في تحقيق نتائج تحويلية في تحديث الخدمات الحكومية وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ودور القمة العالمية للحكومات في رسم سياسات تطلعية وبناء شراكات عالمية تحقق تغييراً إيجابياً دائماً للحكومات والمجتمعات في المنطقة والعالم.

كما قاد محمد كاندي، رئيس مجلس الإدارة العالمي في بي دبليو سي، في اليوم الافتتاحي للقمة جلسة حوارية بعنوان «ثلاثة تحولات تغير المجتمع وتُعيد تعريف القيادة». تناولت التلاقي الحاسم بين الحكومة والقطاع الخاص.

رعاية مبنية على القيمة

طُرحت أربع أوراق خلال القمة، الأولى بعنوان «الانتقال إلى الرعاية المبنية على القيمة»، التي تعالج التحدي الحاسم المتمثل بتقديم رعاية صحية فعّالة في ظل تزايد السكان وارتفاع التكاليف.

وفي إطار موضوع مستقبل تغيّر المناخ والبيئة، قدّمت بي دبليو سي الشرق الأوسط ورقتين، حيث تُبرز ورقة تحت عنوان «هل يمكن للابتكار المالي إنقاذ التنوع البيولوجي لكوكب الأرض؟» كيفية ارتباط 58 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالطبيعة، وتعرض مقترحات لمعالجة فجوة التمويل السنوية البالغة 700 مليار دولار في مجال التنوع البيولوجي.

وتتناول الورقة الرابعة، بعنوان «كيف نضمن للشرق الأوسط ميزة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية»، الموقع الاستراتيجي للمنطقة كمحور تجاري عالمي، حيث تمر 12% من حجم التجارة العالمية عبر البحر الأحمر. وتستعرض الورقة توصيات لتعزيز القدرات اللوجستية الإقليمية في ظل التحديات العالمية الأخيرة.