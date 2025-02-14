رئيس إندونيسيا: 900 مليار دولار القيمة الأولية لصندوقنا السيادي

كشف برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، أن التقييم الأولي للصندوق السيادي في بلاده يبلغ نحو 900 مليار دولار. جاء ذلك خلال جلسة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي، حاوره فيها راي داليو، المؤسس لـ«بريدج وتر للاستثمار».

وقال سوبيانتو: «إن الصندوق السيادي الذي صادق عليه برلمان بلاده تحت اسم (طاقة المستقبل لإندونيسيا) سيكون أداة رئيسية في استثمار الأموال بكفاءة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق عوائد ممتازة»، وتوقع أن يكون لهذا الصندوق تأثير كبير، «إذ نخطط لإطلاق بين 15 و20 مشروعاً استراتيجياً جديداً ستحقق قيمة اقتصادية كبيرة».

وخلال الجلسة أعلن الرئيس الإندونيسي عن فتح بلاده أمام الاستثمار الأجنبي في عدة مجالات استراتيجية، داعياً المستثمرين للمشاركة في «بناء مستقبل مزدهر لبلادنا».

وحدد برابوو عدة قطاعات استراتيجية أمام الاستثمار الأجنبي، في مقدمتها «الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والصناعة». وقال: «نفتح قطاع الرعاية الصحية أمام المستثمرين الأجانب، ما يتيح للمؤسسات الطبية العالمية إنشاء مستشفيات ومراكز طبية متقدمة في إندونيسيا. ونرحب بالمؤسسات الرائدة في هذا المجال».

وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح أنه «أصبح بإمكان المؤسسات التعليمية الأجنبية افتتاح جامعات ومدارس في إندونيسيا، ما يمنح طلابنا فرصة التعلم في بيئة أكاديمية عالمية دون الحاجة إلى السفر للخارج».

وعن قطاع البنية التحتية، قال الرئيس الإندونيسي إنه «تمت إتاحة الفرصة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار عبر نظام «التشييد والتشغيل ونقل الملكية» (BOT)، ما يعني أن الشركات يمكنها بناء المشاريع، وتشغيلها لفترة زمنية محددة، ثم نقلها للحكومة الإندونيسية».

واستشهد سوبيانتو بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في تحقيق التنمية، قائلاً: «نحن نأخذ أفضل النماذج من الإمارات، وقطر، والصين، وفيتنام، وسنغافورة، ونتعلم من أفضل الممارسات العالمية، ولهذا السبب نرحب بالشراكات مع الدول التي تمتلك القدرات الفكرية والموارد للمساهمة في تطوير بلادنا».