إطلاق مشروع «دبي لوب» للأنفاق السريعة

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات «سبيس إكس» و«تسلا» و«إكس»، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، رسمياً، إطلاق مشروع «دبي لوب».

جاء ذلك خلال جلسة مع إيلون ماسك ضمن القمة العالمية للحكومات 2025، حاوره فيها معالي عمر سلطان العلماء، عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح معالي عمر سلطان العلماء، خلال الجلسة، أن «دبي لوب» هو مشروع أنفاق سريعة، سيغطي المناطق الأكثر كثافة سكانية في دبي، ما يتيح للناس التنقل بين النقاط المختلفة بسلاسة تامة.

واستعرض إيلون ماسك تجربة مدينة لاس فيغاس الأمريكية مع تقنية «النقل عبر الأنفاق»، التي تنفذها شركته الناشئة «بورينج» (Boring)، وقال: «نعمل حالياً على ربط المدينة بأكملها، بما في ذلك الفنادق الكبرى، ومركز المؤتمرات، والمطار، لذلك لا تحتاج للطيران إلى هناك لرؤيتها».

وأوضح ماسك أن الفائدة الحقيقية للأنفاق في الحياة اليومية هي أنها تخفف الازدحام في المناطق المكتظة، منوهاً بأنه «إذا كنت تعيش في مدينة ذات مبانٍ شاهقة ثلاثية الأبعاد، والطرق لا تزال ثنائية الأبعاد، فستواجه مشكلة مرورية دائمة.

حيث يحاول الناس الانتقال من عالم ثلاثي الأبعاد إلى سطح ثنائي الأبعاد محدود المساحة، وهذا هو السبب الرئيسي لازدحام الطرق»، ولحل هذه المشكلة أوصى ماسك بضرورة تحويل الطرق إلى ثلاثية الأبعاد أيضاً.

وعن تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية على الاقتصاد أوضح ماسك أنه «بمجرد أن نصل إلى روبوتات بشرية متقدمة وذكاء اصطناعي عميق، سنمتلك حينها مصادر غير محدودة من المنتجات والخدمات». وحول دور المال في المستقبل أجاب ماسك:

«المال في الأساس هو قاعدة بيانات دقيقة جداً لنظام تخصيص الموارد، ولكن إذا لم يعد هناك ندرة في الموارد، فمن غير الواضح ما الدور الذي سيؤديه المال».

وكشف إيلون ماسك عن موعد وقدرات نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Grok 3، الذي تطوره شركته الناشئة «إكس إيه آي» (xAI)، والذي وصفه بأنه أقوى بكثير من النموذج السابق Grok 2.

وأضاف: «نحن في المراحل النهائية من تحسينه، ومن المحتمل أن يتم إطلاقه خلال أسبوع أو أسبوعين وسيكون متاحاً قريباً جداً، لكنني لا أريد التسرع في إطلاقه، لضمان منح المستخدم تجربة رائعة».