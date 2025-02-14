شراكة استراتيجية بين حكومتي الإمارات وقبرص

أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بحكومة الإمارات، شراكة استراتيجية مع وزارة البحث والابتكار والسياسة الرقمية لجمهورية قبرص، بهدف تعزيز جسور التعاون البنّاء في المجالات الرقمية وتبادل أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الرؤى المشتركة وتنمية قطاعات الاقتصاد الرقمي وجودة حياة المجتمع.

جاء ذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي عقدت في دبي. ووقع اتفاقية الشراكة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، والدكتور نيكوديموس داميانو نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية في جمهورية قبرص. وقال معالي عمر سلطان العلماء:

«إن دولة الإمارات، تواصل بناء جسور التعاون العالمي لتبادل الخبرات، ودفع عجلة الابتكار الرقمي، وإحداث نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف معاليه أن الشراكات الدولية التي تنطلق من منصة القمة العالمية للحكومات، تجسد أهداف ورؤى القمة في تعزيز التعاون الدولي، وتعكس مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسهم في مشاركة المعرفة، ما يسرّع وتيرة التطوير ويساعد في بناء مستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه قال الدكتور نيكوديموس داميانو: «تهدف اتفاقية الشراكة إلى تبادل أفضل الممارسات في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد وتسهيل مشاريع البحوث المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التخطيط وتعزيز التعاون بين المعاهد الأكاديمية المتخصصة بما في ذلك معاهد البحوث والجامعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي».