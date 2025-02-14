المدرسة الرقمية تستهدف تدريب 5 ملايين لمواكبة احتياجات سوق العمل

قال الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «إن المدرسة الرقمية حققت إنجازات هامة في السنوات الأخيرة، حيث وقعت أربع مذكرات تفاهم جديدة مع دول أفريقية، ما يعزز من توسع المدرسة الرقمية ويتيح لها الوصول إلى 20 دولة حول العالم».

وأوضح آل علي على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام المدرسة الرقمية بدعم الابتكار والتطوير في مجال التعليم الرقمي وتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، خاصة في قارة أفريقيا.

وفي إطار التزام المدرسة الرقمية بتطوير مهارات الأفراد في جميع أنحاء العالم، أشار آل علي إلى الإعلان عن مبادرة «أكاديمية مهارات المستقبل التي تهدف إلى تدريب 5 ملايين متدرب.

وتركز على بناء القدرات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل في المستقبل، وتعدّ هذه المبادرة هي نتاج تعاون بين المدرسة الرقمية ومشروع «عطايا» التابع للهلال الأحمر الإماراتي، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشاريع في عدد من الدول الأفريقية في المرحلة الأولى».

وأكد الدكتور آل علي أن الإمارات تعتبر واحدة من أكبر المستثمرين والداعمين الرئيسيين للتنمية في أفريقيا، وهو ما يعكسه حجم الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات والدول الأفريقية .