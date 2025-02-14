رئيس «علي بابا»: تطور الذكاء الاصطناعي يذهلني

كشف جوزيف تساي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة «علي بابا»، أنه قرر منذ 3 أعوام التنحي تدريجياً عن الرئاسة التنفيذية للمجموعة، وتسليم منصب الرئيس التنفيذي إلى شاب يصغره بنحو 12 عاماً، مشدداً على أنه من الضروري أن يكون لدى القائد القدرة على التعامل مع أشخاص أكثر ذكاءً منه، خاصةً وأن شركته قد تتوسع وتفوق قدراته، لذلك يجب التعامل مع الأذكى للاستمرار في النجاح.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «البقاء للأذكى.. كيف يشكل الابتكار مستقبلنا»، أدارها جيفري كاتزنبيرغ، الشريك المؤسس في WndrCo، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

البدايات

وحول البدايات في «علي بابا» قال جوزيف تساي: «كان ابتكارنا الرئيس مرتكزاً على الانتقال إلى الدفع الرقمي (e-pay)، اليوم أصبحنا نحقق أرباحاً كثيرة، ونركّز على الحوسبة السحابية».

وتابع: «بالنسبة لي كانت فرصة للمشاركة والتعرف على كيفية عمل الشركة في مجال مشوّق مثل الإنترنت، إذ كان عمري حينها 35 عاماً، لكن اليوم بعد مرور 25 عاماً كبرت الشركة وتوسعت جداً حتى تجاوز رأسمالها 230 مليار دولار».

وصفة النجاح

وتحدث رئيس مجلس إدارة «علي بابا» عما وصفه بطريقة النجاح رغم أن 99% من الشركات الناشئة تواجه الفشل:

«أعتقد أن عنوان الجلسة يعبر عن النجاح والنجاة، وهما مساران متماشيان جنباً إلى جنب، وحين بدأنا لم يكن لدينا رأسمال كبير، لكن سعينا للنجاة وتجاوز الفشل حتى انطلقنا بنجاح واستمرارية. وأقول للجميع: ما دام لديكم عمرٌ؛ فلديكم فرصة للابتكار».

وواصل: «بالنسبة لتاريخ علي بابا، فلم نحقق النجاح باستحواذات، لكن بشركة نمت بين الأعمال، وبعد ذلك المستهلكين، ثم عملنا على تطوير تحقيق الأرباح عبر الاعتماد على الدفع الرقمي، واليوم نحقق أرباحاً كثيرة ونعتمد على تقنيات الحوسبة السحابية».

الذكاء الاصطناعي

وقال جوزيف تساي: «الأمر المشوق بالنسبة لي حالياً هو الذكاء الاصطناعي، إذ تثير تطبيقاته اندهاشي من التطورات المتسارعة والمتلاحقة، وبالنسبة لسباق الذكاء الاصطناعي أعتقد أن إجابة الأمس تختلف عن اليوم، فالكل في سباق محتدم والنموذج الذي سيُطلق سيكون الأفضل، لكن بعدها سيطلق شخصٌ آخر نموذجاً أفضل وهكذا».

وأشاد بتطبيق «ديب سيك» قائلاً: «ديب سيك إنجاز كبير جداً، لأنهم أظهروا إمكانية استخدام ابتكار هندسي لنمذجة لغات كثيرة، وحتى هذه اللحظة الكثيرون يستثمرون في هذه النمذجة الريادية»، لافتاً إلى أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلاً في مجال التعليم.

وأضاف تساي: «هناك مشاكل كثيرة بالنسبة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى إيجاد حلول لها، حتى يصبح لها أثر اقتصادي، فبالنظر إلى ديب سيك أعتقد أن البعض سيحتاجون لإنفاق مئات المليارات في النمذجة الحوسبية لتطوير نموذج أكثر تطوراً، لكن هذا يستوجب منا معرفة المشاكل لحلها».

من التكنولوجيا للرياضة

وحول استثماره في المجال الرياضي قال تساي: «لعبت رياضة كرة القدم الأمريكية، وبخلاف الكثير من رواد الأعمال كنت رياضياً أولاً، ثم أصبحت أعمل في شركات تكنولوجية، وفي عام 2017 جاءتني الفرصة للاستثمار الرياضي فقررت امتلاك فريق لكرة السلة بدوري NBA للمحترفين، والآن أشعر بالسعادة لأن قيمة هذا الاستثمار ارتفعت».