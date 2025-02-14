«جافزا» و«إيه - هيت» تؤسسان منشأة للمبادلات الحرارية

أبرمت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» مع مجموعة شركات التكنولوجيا الألمانية (أللايد هيت إكستشينج) «إيه - هيت» اتفاقية لتطوير أكبر منشأة لإنتاج المبادلات الحرارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستعمل «جافزا» على تطويرها، لتلبية الطلب المتزايد على حلول التبريد الموفرة للطاقة، وخاصة في مراكز البيانات، التي تتطلب إدارة متقدمة للحرارة، لتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة.

تقع المنشأة المصممة وفق الطلب داخل «جافزا»، المنطقة الحرة الرائدة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وتمتد على 1.2 مليون قدم مربعة، وبمساحة بناء تبلغ 400 ألف قدم مربعة، وتشرف على إدارتها شركة «جونتر»، العلامة التجارية العالمية الرائدة في تكنولوجيا المبادلات الحرارية، والتابعة لمجموعة «إيه - هيت» المتميزة بسجلها الحافل في هذا المجال منذ 1931 في مدينة ميونيخ الألمانية.

وستعمل المنشأة الجديدة كونها مركزاً رئيسياً للإنتاج والتوزيع؛ حيث تهدف مجموعة «إيه - هيت»، من خلال توطين الإنتاج إلى تعزيز كفاءة سلاسل التوريد لديها، وتمكين عمليات التسليم بشكل أسرع وأكثر مرونة في دول مجلس التعاون والهند والصين وأفريقيا وآسيا.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»؛ وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي؛ وعبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون؛ وهوبرت سبيجل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه-هيت»؛ والدكتور روبرت هانيا، عضو مجلس الإدارة؛ إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين.

التميز في التصنيع

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «في إطار التزامنا الثابت بتقديم حلول مخصصة لشركائنا، تعزز لديهم التميز في التصنيع والكفاءة في سلاسل التوريد، تأتي اتفاقيتنا مع «إيه-هيت» تأكيداً على دور «جافزا» المهم في دفع عجلة الابتكار والنمو الصناعي المستدام.

ومن خلال تسهيل تطوير عمليات التصنيع المتخصص تنسجم جهودنا مع مبادرة «مشروع 300 مليار»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومع أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مفضلاً للابتكار الصناعي، كما أن نهجنا في إنشاء المرافق وفق الطلب يضمن استفادة «إيه-هيت» من منشأة عصرية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها التشغيلية».

وقال هوبرت سبيجل، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في «إيه-هيت»: «يؤكد تعاوننا مع «دي بي ورلد» و«جافزا» حرصنا على تطوير حلول التبريد الأكثر تقدماً وكفاءة في استهلاك الطاقة ضمن القطاعات، التي تعتمد على تمكين الإدارة الأمثل للحرارة.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة بارزة على مسار التزامنا الثابت تجاه أسواق الشرق الأوسط والعالم.

وستكون هذه المنشأة مركزاً رئيسياً للإنتاج والتوزيع يعزز مكانتنا الرائدة في قطاع المُبادلات الحرارية».

وكجزء من هذا التوسع ستقوم شركة «جونتنر» بإنتاج أكثر مبادلاتها الحرارية تطوراً، باستخدام مُبردات طبيعية مثل ثاني أكسيد الكربون والأمونيا للتبريد الموفر للطاقة.

و سيتم تعزيز الكفاءة من خلال زيادة تأثير التبريد الطبيعي للتبخر إلى أقصى حد وموازنة استخدام الكهرباء والمياه، ما يقلل من استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90 %، كما سيتم أيضاً إنتاج تكنولوجيا متطورة جديدة، يجري تحسينها حالياً بواسطة قسم البحث والتطوير في «جونتنر» في هذا المصنع.

جدير بالذكر أن مجموعة «إيه-هيت» تواصل توسيع نطاق حضورها العالمي، وتقديم حلول تبريد عالية الأداء في الأسواق الرئيسية العالمية، من خلال مرافقها الإنتاجية المنتشرة في 4 قارات، ومكاتبها الموزعة في أكثر من 34 دولة.