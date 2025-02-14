عمر العلماء: الإمارات بتعاونها الدولي والشراكات الهادفة وجهة جاذبة لكبرى الشركات

أعلنت شركة «إس إيه بي» طرح منصة «بزنس داتا كلاود SAP Business Data Cloud»، بوصفها حلاً متقدماً مصمماً لتوحيد بيانات المؤسسات وتشغيل الجيل القادم من قدرات الذكاء الاصطناعي للأعمال، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.

والتقى معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، بالرئيس التنفيذي لشركة «إس إيه بي» كريستيان كلاين، وتطرق اللقاء لمناقشة الدور التحويلي الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في كفاءة الأعمال والاستدامة والابتكار في القطاع العام.

حرص

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن الإمارات بجهودها المستمرة وحرصها على التعاون الدولي والشراكات الهادفة مع مختلف الشركات العالمية، أصبحت وجهة جاذبة لكبرى الشركات من حول العالم لتعزيز مسيرة نجاحها من دولة الإمارات وإطلاق منصات ومبادرات رائدة تتماشى مع رؤيتها المشتركة لتسخير التكنولوجيا وضمان مستقبل قائم على الابتكار والتقدم.

وتجمع المنصة بيانات وتقنيات من «إس إيه بي» ومن شركة «داتابريكس Databricks» في سبيل تطوير هندسة البيانات وتعلم الآلات وقدرات الذكاء الاصطناعي.

وتتيح منصة «بزنس داتا كلاود» من «إس إيه بي» للمؤسسات أساساً موثوقاً به للبيانات، من شأنه تحسين عمليات اتخاذ القرار واكتساب معلومات دقيقة ورؤية واضحة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وذلك بابتكار طريقة جديدة للتفاعل بين التطبيقات ومنصات البيانات.

وأعلنت الشركة العالمية عن الطرح العالمي لمنصة «بزنس داتا كلاود» من «إس إيه بي» خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات.

تمكين الابتكار

من جانبه أكد كلاين أن منصة «بزنس داتا كلاود» من «إس إيه بي»: «تحرر القيمة الكامنة في بيانات المؤسسات لتمكين الابتكار من خلال الذكاء الاصطناعي للأعمال».

موضحاً أن الجمع بين خبرة «إس إيه بي» في العمليات الحيوية للأعمال وقدرات هندسة البيانات عالمية المستوى من «داتابريكس»، سوف يكفل للمؤسسات الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

كما أكد كلاين خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات التزام «إس إيه بي» بالإسهام في دفع مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، مسلطاً الضوء على استثمار شركته المستمر في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الإقليمية.