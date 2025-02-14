«كهرباء دبي» تستعرض تجربتها في الطاقة النظيفة والحياد الكربوني

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2025 بصفتها «شريك الاستدامة»، حيث شاركت الهيئة تجربتها في مجال الطاقة النظيفة واستراتيجياتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 باستخدام أحدث تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وألقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلمة رئيسة خلال القمة سلط فيها الضوء على ريادة دبي في الاستفادة من التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، في قطاعي الطاقة والمياه والعمليات الداخلية للهيئة وخدمات المتعاملين.

وخلال فعاليات القمة، التقى معالي سعيد الطاير عدداً من المسؤولين والوفود المشاركة في القمة. والتقى معالي الطاير روبرت مومجارد، الرئيس التنفيذي لشركة كومنولث فيوجن سيستمز، الشركة الرائدة والأكبر في العالم في مجال الاندماج النووي.

والتي تأسست عام 2018 في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث تطرقت المحادثات للدور المحوري للطاقة النظيفة، ومنها الاندماج النووي في خفض الانبعاثات ودعم جهود الوصول الحياد المناخي 2050، والتصدي لتداعيات التغير المناخي.

كما اجتمع معالي الطاير بمحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر». وتناول اللقاء تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، وآخر تطورات مشاريع مصدر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وتقوم «مصدر» حالياً بتنفيذ المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1800 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

والتقى معالي سعيد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» بفهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناقشا تطورات المشاريع وشبكات المياه التي نفذتها «سقيا الإمارات» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم.