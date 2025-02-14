الإمارات تطلق خططاً لرسم مسارات التاكسي الجوي وطائرات الشحن المسيرة

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، وكل من معهد الابتكار التكنولوجي و«أسباير»، الجهتين التابعتين لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، اتفاقية شراكة استراتيجية من أجل المضي بخطى ثابتة نحو تطوير وسائط حركة الأفراد والبضائع داخل المدن.

جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، حيث تعد الاتفاقية بمثابة خطوة أخرى طموحة لتطوير مشهد النقل الحضري بدولة الإمارات، وذلك مع بدء العمل على تخطيط الممرات الجوية وصياغة الإطار التنظيمي للطائرات الجوية المأهولة والمستقلة، بما في ذلك التاكسي الجوي والطائرات المسيّرة للشحن.

ويمثل هذا المشروع التحويلي قفزة نوعية تساهم في تحقيق طموح الإمارات بقيادة قطاع التنقل العالمي مستقبلاً. ومن المقرر تصميم المسارات الجوية والأطر التنظيمية الخاصة بها خلال العشرين شهراً القادمة.

وسيقوم المعهد التكنولوجي وأسباير بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الأطر التنظيمية الفعالة للإدارة الجوية والمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها نموذجاً يحتذى به في مجال التنقل الحضري المتقدم.

مستقبل أكثر ابتكاراً

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «تُمثل هذه الجهود لرسم وتخطيط الممرات الجوية للتاكسي والمركبات المأهولة والمستقلة محطة رئيسيةً ستساهم في بناء وسائط التنقل الجوي المتقدم ضمن البنى التحتية في دولة الإمارات».

ويتمثل دور معهد الابتكار التكنولوجي في دعم وتعزيز النهج المستقبلي لدولة الإمارات في مجال النقل الحضري، مستعيناً بخبراته الواسعة في الإدارة الجوية لضمان إدماج التاكسي ومركبات الشحن المأهولة والمستقلة بأمان داخل البيئات والمناطق الحضرية.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «تسهم هذه الشراكة القيّمة مع الهيئة العامة للطيران المدني في تحويل مستقبل النقل داخل المدن والمناطق الحضرية».

وبدوره، قال ستيفان تيمبانو من أسباير: «إن تطوير الحلول المبتكرة مثل التاكسي الجوي والطائرات المسيرة يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مواجهة تحديات النقل الحضري. ونثق بأن هذه المبادرة ستدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة عبر بناء نظام نقل مرن ومتعدد الوسائط».