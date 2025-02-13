حمدان بن محمد يشهد تخريج منتسبي برامج قيادات وبناء قدرات عربية وعالمية

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تخريج منتسبي 3 من برامج القيادات وبناء القدرات العربية والدولية التي تنظّمها دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع دول ومنظمات دولية ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي.

وشملت البرامج التي تم تخريجها مع اختتام فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، الدفعة الثانية لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، الذي تم إطلاقه بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، والذي ضم 40 من نخبة القيادات الحكومية العربية الشابة في 20 دولة.

كما تم تخريج الدفعة الأولى لبرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، الذي تم إطلاقه بالشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي ومجلس الأمن السيبراني، والذي ضم 29 من نخبة القيادات الأمن السيبراني في مختلف مناطق العالم.

كذلك، شهد سموّه تخريج الدفعة الأولى لبرنامج سفراء المسرعات الدولية الذي نظم بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، وضم 14 منتسباً من الدول الأعضاء في المنظمة.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات شهدت في دورة عام 2018 إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، في مبادرة هادفة لتعزيز الشراكات الدولية من خلال مشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح وتبادل المعرفة الحكومية، بما يسهم في تمكين الحكومات وتعزيز قدراتها وتأهيل قياداتها لمتطلبات المستقبل، وقد تمكن البرنامج منذ إطلاقه من بناء شراكات وثيقة مع حكومات 45 دولة حول العالم، و6 منظمات عربية ودولية، وأسهم في ترسيخ رؤية دولة الإمارات للعلاقات الدولية المبنية على التعاون والشراكة البنّاءة في صناعة المستقبل.