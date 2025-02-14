6 جلسات تستضيف نخبة من الإعلاميين والمسؤولين والمؤثرين ضمن منتدى مستقبل الاتصال الحكومي

ناقش منتدى مستقبل الاتصال الحكومي، الذي يعد من أبرز الفعاليات المهمة التي تزخر بها أجندة القمة العالمية للحكومات 2025، أهم التحديات التي تواجه الدول على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الاتصال الحكومي في ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وتكنولوجياً، وما يصاحب ذلك من تغيرات كبرى في ثقة الجمهور وتطلعاته من الحكومات.

وشهد المنتدى، الذي امتد على مدار يومين، 6 جلسات رئيسية مختلفة، كما استضاف نخبة من خبراء الإعلام والاتصال استعرضوا خلالها أفضل الممارسات العالمية في دبلوماسية الاتصال الحكومي، وسلطوا الضوء على أحدث أدوات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تأثير المعلومات المضللة وابتكار استراتيجيات فعّالة للحد من تداعياتها.

كما تناولوا التحديات الاتصالية المتزايدة في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدين بشكل خاص أهمية تطوير حلول مبتكرة لتعزيز فعالية الاتصال الحكومي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

فكر مبتكر

واستضافت جلسة بعنوان: «فكر مبتكر - إعادة تصور مفاهيم الاتصال الحكومي» كلاً من خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعبدالرحمن محسن مجرشي، رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، ومينا العريبي، رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، وفو كوك جووي، رئيس الاتصال الحكومي بوزارة التطوير الرقمي والمعلومات بسنغافورة.

وناقشت الجلسة، التي جمعت أيضاً نخبة من القادة البارزين في مجال الاتصال الحكومي، كيفية مواجهة تحديات جوهرية تتمثل في بناء ثقة مستدامة مع المواطنين، وإلهام الجيل القادم من مختصي الاتصال الحكومي.

وفي جلسة بعنوان «فك شيفرة المستقبل.. الإعلام والتكنولوجيا والقيادة»، طرح الكاتب بوب بيرسون، الذي شغل منصب مسؤول الاتصالات الرئيسي في 3 شركات عالمية مدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500».

وعمل أستاذاً في جامعة تكساس في أوستن وفي مؤسسات حكومية أمريكية، رؤى استراتيجية حول التوجهات المستقبلية والحلول التي يحتاج إليها قادة الحكومات لمواجهة التحديات القادمة، بما في ذلك نموذج متطور لسرد القصص تم تصميمه خصيصاً للقادة الحكوميين.

وأساليب متقدمة لتحديد المؤثرين القادرين على تشكيل السلوكيات العامة، كما تناول كذلك فهم كيفية انتشار الثقة عبر قنوات الإعلام الحديثة، حيث لم تعد الثقة تتآكل، بل تتوزع بطرق غير تقليدية تعيد تشكيل العلاقة بين الحكومات والجمهور.

واستضافت جلسة «البرامج الحوارية وصناعة الرأي العام» كلاً من الإعلامي المصري عمرو أديب، والإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، والإعلامي السعودي عبدالله المديفر، وأدارها الإعلامي الإماراتي جمال الملا. كما ضمت الجلسة نخبة من نجوم الإعلام العربي، وأبرز المحاورين في قنوات ومنصات الإعلام التقليدي والحديث في العالم العربي.

دبلوماسية رقمية

وفي جلسة «الدبلوماسية العامة.. رؤية متجددة»، سلط يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة نخبة من أبرز الممارسين للدبلوماسية العامة على مستوى العالم، الضوء على أساليب مبتكرة لبناء جسور التعاون، وتعزيز الشراكات الدولية، ومواجهة التحديات المشتركة في عالم يشهد ترابطاً متزايداً وتعقيدات متنامية.

وفي حوار استثنائي يجمع بين الماضي والحاضر، أصبح ممكناً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التفاعلية، خاض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، نقاشاً ملهماً مع نظيره وينستون تشرشل.

حيث سبق لجونسون أن ألف كتاب «عامل تشرشل»، الذي يتحاور خلاله مع تشرشل حول كيفية رسم مسار آمن في عالم مليء بالتوترات والتحديات، شبيه بذلك الذي أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، وذلك في سياق الإجابة عن سؤال يتعلق بـ«كيف يمكن للعالم تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة؟».

وفي جلسة «كيف ولماذا تتغير الحملات الانتخابية حول العالم؟»، شارك جايسون ميللر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحضور دروساً مستفادة تتضمن الخطط والاستراتيجيات التي كانت وراء الانتصار الانتخابي لترامب.