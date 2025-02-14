الإمارات توقع اتفاقية للتعاون المالي مع السعودية واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع إسواتيني وسريلانكا

وقعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون في المجال المالي مع المملكة العربية السعودية، واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع كل من مملكة إسواتيني وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025.

وتأتي الاتفاقية بين الإمارات والسعودية في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعلومات في السياسات المالية الكلية وتحليل بيانات المالية العامة، وتعزيز الحوكمة في القطاع العام، إضافة إلى التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقطاع المالي، وتبادل الزيارات بين الخبراء وعقد الندوات والمؤتمرات وتطوير السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز الشفافية والتعاون في البيانات والسياسات المالية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعن الجانب السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية.

وتهدف اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتقدم ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تسهم الاتفاقيتان في تحفيز تدفق الاستثمارات بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير آليات واضحة لفض النزاعات، والسماح بحرية تحويل الأرباح والعائدات دون قيود، وضمان معاملة عادلة للمستثمرين.

ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما وقع اتفاقية سريلانكا عن جانب سريلانكا فيجيثا هيراث، وزير الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة، ووقع اتفاقية إسواتيني عن الجانب الإسواتيني منكوبا خومالو، وزير التجارة والصناعة.

وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة لدورها في دعم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، حيث توفر إسواتيني بوابة رئيسة لدخول الأسواق الجنوب أفريقية، في حين تعزز الاتفاقية مع سريلانكا فرص التعاون الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين.

بيئة جاذبة

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تعكس الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات حرصها على تعزيز التعاون المالي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.

فالتعاون المالي مع المملكة العربية السعودية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة في إطار تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة».

وأضاف معاليه: «تأتي اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار مع إسواتيني وسريلانكا في إطار سعي الدولة لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، وتوفير بيئة قانونية تحمي الاستثمارات وتعزز ثقة المستثمرين.

ونتطلع من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل، وخلق فرص اقتصادية تسهم في دعم النمو والاستقرار الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».