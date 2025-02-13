عبدالله بن زايد يلتقي المديرة العامة لـ"اليونسكو" على هامش القمة العالمية للحكومات

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

ورحب سموه بسعادة أودري أزولاي ، وبحثا خلال اللقاء التعاون المثمر والبنّاء بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومبادراتها ومشاريعها المتنوعة التي تستهدف حماية التراث وصون الموروث الثقافي والحضاري العالمي ونقله للأجيال القادمة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن علاقات التعاون بين دولة الإمارات و"اليونسكو" راسخة ومستدامة وتستهدف صون التراث الثقافي والحضاري العالمي وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة بما يسهم نشر قيم السلام والتسامح والأخوة الإنسانية في العالم.

وأشاد سموه بجهود معالي أودري أزولاي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مؤكدا أن مشاريع ومبادرات "اليونسكو" تسهم في بناء جسور من التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة.

حضر اللقاء معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، وسعادة السفير علي الحاج آل علي، المندوب الدائم للدولة لدى اليونسكو.

