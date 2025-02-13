القمة العالمية للحكومات ..مبادرة لتمكين الباحثين الشباب العرب في مسارات العمل التنموي

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة ومركز الشباب العربي برنامجاً مشتركاً للبحث العلمي حول أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي.

يهدف البرنامج إلى تمكين طلاب الجامعات من استكشاف وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تحت إشراف أكاديمي متخصص.

يعمل البرنامج بشكل أساسي على التوعية بأهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من تلك الأبحاث لدعم الهدف الوطني لدولة الإمارات، والمتمثل في الوصول إلى صافي الصفر بحلول العام 2050.

ويركز البرنامج على تشجيع الطلاب على توظيف مجال البحث العلمي لمواجهة مختلف التحديات، وتعزيز الدور الذي تلعبه في تنمية وبناء المجتمعات، إضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والدولية.

يتضمن البرنامج شراكات مع جامعات خارج الدولة مثل جامعة هرمايا في إثيوبيا، وجامعة غاستون بيرغر في السنغال، وجامعة سيمبيوسيس الدولية في الهند، مما يساهم في فتح آفاق واسعة أمام الباحثين الشباب لتبادل المعرفة والخبرات، وتوسيع نطاق تأثير أبحاثهم على المستوى الدولي.

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي إن تمكين الشباب من خلال البحث العلمي خطوة مهمة تجاه بناء مستقبل أكثر استدامة، وإشراكهم في مواجهة التحديات العالمية وأكد أن هذا البرنامج يمثل أحد الأهداف الأساسية التي يعمل على تحقيقها مركز الشباب العربي، وهو رفد الشباب العربي بجميع الإمكانات اللازمة ومن أهمها البحوث العلمية التي تساهم في رسم طريق واضح لرحلتهم في خدمة المجتمعات وبناء الأوطان.

من جهته، قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن البحث العلمي هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، والوسيلة التي تتيح للشباب تحويل طموحاتهم وأفكارهم إلى واقع ملموس يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.

وأضاف معاليه أنه من خلال هذا التعاون بين جامعة الإمارات العربية المتحدة ومركز الشباب العربي، نوفر للطلاب بيئة أكاديمية داعمة، تمكنهم من تطوير مشاريع بحثية رائدة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية ،و الاستثمار في عقول الشباب ورفدهم بالموارد اللازمة والمعرفة يعتبر الطريق الأمثل لضمان مستقبل مزدهر ومستدام للمنطقة والعالم أجمع.

بدوره قال سعادة الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إن هذا البرنامج يأتي في إطار التزام جامعة الإمارات بدورها مؤسسة أكاديمية رائدة تعمل على دعم البحث العلمي وتعزيز مكانته أداة أساسية لحل التحديات المعاصرة ويتيح فرصة حقيقية للعمل على مشاريع بحثية متقدمة تتماشى مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، ويعمل على تعزيز التعاون بين الأكاديميين والقطاعين الحكومي والخاص لخلق منظومة متكاملة تعمل على دعم أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مساهمة الشباب في تطوير حلول بحثية مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال بيئة أكاديمية تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي.

ويتيح البرنامج هذه الفرصة المميزة لـ 10 فرق بحثية يتكون كل منها من 3 إلى 5 طلاب جامعيين تحت إشراف أكاديمي متخصص، لتنفيذ مشاريع بحثية مؤثرة في عدة مسارات مختلفة ويخصص مبلغ 40,000 درهم لكل مشروع، ويمتد تنفيذه من 7 إلى 8 أشهر، وذلك لضمان تحقيق أعلى جودة وقيمة للأبحاث.

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