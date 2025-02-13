200 مليار درهم تجارة تركيا مع الدول العربية في 2024

قال مراد إفرين، رئيس المنتدى الاقتصادي التركي العربي، إن العلاقات الاقتصادية التركية العربية تشهد تطوراً مستمراً في ظل ارتفاع حركة التجارة بين الجانبين إلى أكثر من 200 مليار درهم في العام الماضي.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات 2025، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا أسهمت في رفع حركة التجارة بين البلدين بنسبة 11% في عام 2024 إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في مجالات الطاقة الشمسية والكهرومائية إضافة إلى قطاع الطيران.

وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي التركي العربي يركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من تجارة بلاده الخارجية تتم مع آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا يقترب من 1.2 تريليون دولار، وإن احتساب 80% من هذه العلاقات التجارية يظهر توسعًا واضحاً في العلاقات الاقتصادية لبلاده، مشيرا إلى أن تركيا ستركز خلال المرحلة المقبلة على دمج التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة والطيران.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تقود المنطقة في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، وهو ما تجسده محاور القمة العالمية للحكومات في دورتها الـ12؛ حيث يتم استشراف حكومات المستقبل وهو ما يتطلب تعزيز التعاون العربي والدولي من أجل الاستفادة من التطور المتسارع للتكنولوجيا.