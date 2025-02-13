مسؤول في وزارة خارجية فانواتو: مشاركتنا في “قمة الحكومات” تعزز جهودنا لمواجهة التحديات المناخية

أكد إيفاريستو شاليت، مسؤول السياسات الأول في قسم أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية لجمهورية فانواتو، أن مشاركة بلاده لأول مرة في القمة العالمية للحكومات تمثل فرصة مهمة لاكتساب المعرفة وتبادل الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه العالم، مشيرًا إلى أن القمة تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة القضايا العالمية الملحة.

وأعرب شاليت، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات"وام" على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، عن سعادته بمشاركة بلاده لأول مرة في القمة التي تتيح لهم فرصة الاستفادة من الخبرات العالمية والحلول المبتكرة التي يتم طرحها خلال الجلسات.

وأضاف أن العالم اليوم أشبه بقرية صغيرة، حيث تؤثر التحديات التي تواجه أي دولة على بقية الدول، كما نرى في الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وبالتالي فإن تبادل المعرفة والخبرات أمر حيوي للجميع.

وأشار إلى أن التغير المناخي يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه بلاده، لافتا إلى أن فانواتو تقود الجهود الدولية في هذا المجال، ولعبت دورًا رئيسيًا في دعم القرارات العالمية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك التوجه إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حلول قانونية ملزمة للحد من ارتفاع مستوى سطح البحر والحد من آثار التغير المناخي.

وأضاف أنه باعتبار فانواتو دولة تتكون من جزر، فإنها تعاني من تأثيرات الكوارث الطبيعية بشكل مباشر، حيث تتعرض بشكل متكرر لإعصارات من الفئة الخامسة وزلازل، وكان آخرها زلزال بقوة 7.5 درجات الشهر الماضي، والذي ألحق أضرارًا كبيرة بالعاصمة بورت فيلا.

وأعرب شاليت عن تقديره لدولة الإمارات وشركائها على جهودهم في تعزيز الاستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم في الحد من تداعيات التغير المناخي التي تؤثر بشكل مباشر على الدول الصغيرة مثل فانواتو، والتي لا تنتج الكثير من الانبعاثات ولكنها تتحمل وطأة الكوارث البيئية.

وحول الاستفادة من القمة في المجالات التقنية، أوضح أن إحدى القضايا التي لفتت انتباهه خلال الجلسات هي أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الحكومات.

وقال إن من أبرز الدروس التي خرج بها من هذه القمة هي أهمية الذكاء الاصطناعي في الحوكمة، وأدرك مدى أهمية إنشاء مركز بيانات متكامل في فانواتو، حيث تعاني بلاده حاليًا من عدم تكامل المعلومات الحكومية، مما يعيق عملية اتخاذ القرارات الفعالة.

وأشاد بالتجربة الإماراتية في إدارة البيانات، وكيف يتم الاستفادة منها في تسهيل العمليات الحكومية، واتخاذ قرارات قائمة على معلومات دقيقة، وأنه من الضروري نقل هذه المعرفة إلى فانواتو لتطوير الأنظمة الحكومية وتحقيق تنمية أكثر كفاءة.

وأكد شاليت أهمية بناء شبكات تعاون دولية للاستفادة من الخبرات المتاحة، مشيرا إلى أن ما بعد القمة سيكون فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الشركاء الذين التقينا بهم .