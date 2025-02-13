القمة العالمية للحكومات .. الحكومات تمتلك فرصا لاستثمار التطورات التكنولوجية في تحسين جودة حياة المجتمعات

شهد اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتختتم فعالياتها اليوم “الخميس”، جلسات عدة ضمن محور "مستقبل البشرية والإبداع".

وسلطت معالي روبينا نبانجا رئيس وزراء جمهورية أوغندا، خلال جلسة حوارية الضوء على السياسات والتدابير التي تتبعها بلادها لرفع معدلات التنمية في ظل تحديات المناخ، مشيرة إلى أن أوغندا تتبنى أربع إستراتيجيات لمواجهة التغير المناخي وهي حماية الغابات، والحياة البرية، واستخدام التكنولوجيا الذكية مناخياً، إلى جانب استخدام المصادر الدائمة والمستدامة.

وفي جلسة بعنوان "استخدام الخيال لتصميم مستقبل الحكومات"، تطرق جونزالف بك، الرئيس التنفيذي لشركة "بيك" إلى مبادرات تقودها الشركة لتحسين التعليم لعشرات ملايين الأطفال حول العالم، مؤكداً أن الحكومات يمكنها تحسين التعليم والمنهجيات الإبداعية والابتكارية من خلال ربط السرد القصصي والتعلم بالثقافة المحلية لتحقيق نتائج أفضل.

من جانبه أشار جو زيناس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"ثينكويل غروب" إلى أهمية الابتكار من خلال الاستثمار في التعليم وتعزيز الجوانب الإبداعية لدى الأجيال القادمة.

من جهتها أشارت لورين سيليج الشريك المؤسس لشركة "شيك آند بيك برودكشينز"، إلى الأهمية القصوى للسرد في تحفيز الابتكار وإحداث التأثير الإيجابي في المجتمعات.

وخلال جلسة "رعاية مواهب تنافسية للمستقبل"، أشارت تانوج كابيلا شرامي، الرئيسة التنفيذية للإستراتيجية والمواهب في بنك "ستاندرد تشارترد"، إلى دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تغيير كبير في مستقبل الأعمال، حيث يسمح لكل الأشخاص بغض النظر عن خلفياتهم المهنية بالعمل بطريقة سهلة، معتبرة أن الناس لا يخسرون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وإنما بسبب أشخاص لا يتقنون استخدام هذه الآليات والتقنيات الحديثة.

ولفت تييري باريل، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة "إيرباص" إلى أن الشركة توفر فرصاً دائمة للتعلم والتطوير، بما في ذلك برامج تعليمية للمديرين لمساعدتهم على التطور في مسيرتهم المهنية، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذا الاستثمار في الأفراد، تحتفظ الشركة بمعدلات استقالة منخفضة عالمياً، خاصة في أوروبا.

بدوره تحدث جيريش ماترابوثام مؤسس ورئيس شركة "فريش وركس" عن دور شركته في استحداث آلاف الوظائف، ولفت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في بناء أنظمة جديدة يمكن للكفاءات البشرية الاستفادة منها في تحسين العمل، إضافة إلى تطوير المهارات الوظيفية.

وفي جلسة بعنوان "المستقبل الرقمي والإمكانات البشرية.. إلى أين؟"، تحدث تومر كوهين، الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة "لينكد إن"، عن الدور الحيوي لهذه المنصة المهنية التي تسمح بالتواصل بين المختصين، وبناء المسيرة المهنية وتعزيزها.

بدورها، أكدت البروفيسورة أنابيل جاوير مديرة مركز الاقتصاد الرقمي في جامعة Surrey، أهمية المنصات المهنية التي تسمح للأشخاص بالتواصل مع بعضهم البعض والحصول على فرص متعددة.

وقال باتريك بيتيتي الرئيس التنفيذي لشركة "كاتالانت" إن فكرة إنشاء حساب على منصات التواصل المهنية ستتغير بشكل كبير في السنوات العشر المقبلة، وحتى سؤال من أنا ستتغير الإجابة عليه، إذ سيبدأ الأفراد في بناء مسارات مهنية تسمح لهم بإظهار قدراتهم ومهاراتهم.

أما كيرم ألبير الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نيول"، فقال إن الأشخاص الذين يريدون تغيير المهن التي يعملون بها، يمكنهم خلق وجود خاص على المنصات المهنية، وعلى رأسها "لينكد إن".