أوضح الدكتور عامر شريف إلى أن النظام الصحي الحالي في دبي أسس منذ 53 عاماً ليصبح الأفضل والأقوى عالمياً، وأن «دبي الصحية» تعتزم إنشاء مؤسسات صحية جديدة، تتناسب مع الزيادة العددية لسكان الإمارة والتوسعات الحضرية المستمرة، لافتاً إلى أن تحويل النظام الصحي في الإمارة إلى نظام صحي أكاديمي متكامل، خطوة تدعم استقطاب وتطوير الكفاءات الصحية، وتقديم خدمات أفضل للمريض مبنية على الدليل العلمي، وعلى مواصفات عالمية، مشيراً إلى أنه وفيما يتعلق باحتمالية توجه المؤسسة إلى تعهيد بعض خدماتها لشركات خاصة تقوم بها، أكد الشريف أن ذلك يعتمد على نوع الخدمة، وبما يضمن تقديم أفضل خدمة للمريض، الذي يعتبر الهدف والمحور الأساسي وراء خطة المؤسسة.

ونوه الدكتور عامر إلى أن التعامل مع جائحة كورونا كانت معياراً أساسياً في قياس جاهزية القطاع الصحي في مواجهة الأزمات، وفي دولة الإمارات تمكنا من إثبات قوة الإجراءات والاستراتيجية الصحية التي تطبقها الدولة.