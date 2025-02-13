انطلاق أعمال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2025

تواصل القمة العالمية للحكومات 2025 أعمال يومها الثالث في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وتشهد القمة في يومها الثالث والختامي، الذي انطلق اليوم، عدداً من الكلمات الرئيسية لرؤساء دول وحكومات، منها كلمة لفخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وكلمة لفخامة خوسيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وحوار مع معالي محمد يونس رئيس الحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكلمة رئيسية لمعالي بيدرو أليانا رودريغيز نائب رئيس جمهورية باراغواي، وكلمة رئيسية للسيدة الأولى لويز أرانيتا ماركوس حرم الرئيس الفلبيني.

كما يشهد اليوم الثالث من القمة "انعقاد منتدى التغير المناخي" ، الذي يعتبر مساحة تعاونية تجمع العلماء وصناع السياسات والمبتكرين والمتخصصين لمعالجة التحديات الملحة التي يحملها تحدي تغير المناخ.

كما يعقد خلال اليوم الثالث من القمة "المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية" ، الذي يركز على ضرورة تنظيم السياسات وتعزيز الابتكار.

ويشهد اليوم الثالث تنظيم منتدى الصحة العالمي في نسخته الخامسة والذي ينظم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويسلط الضوء على أولويات الصحة العالمية، وضرورة تبني الابتكار في مختلف مجالات الصحة.

وتستشرف القمة العالمية للحكومات 2025 التحولات الكبرى التي يشهدها العالم وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا ، وتدعم القمة من خلال حواراتها الجامعة صياغة إستراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم بما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.